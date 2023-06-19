Рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер

istockphoto/LesByerley
45-летний музыкант Big Pokey был госпитализирован после концерта и скончался в больнице
45-летнему американскому рэперу Big Pokey (Милтон Пауэлл) стало плохо на концерте, пишет Deadline.
Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию.
Big Pokey умер в больнице.
Ранее в Казани в аварии погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова. «Вечерняя Казань» сообщает, что девушка вместе с бойфрендом ехала на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки. Им навстречу выехала легковушка, водитель которой хотел завернуть на заправку, но в бампер врезался мотоцикл.
Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию.
Ранее в Казани в аварии погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова. «Вечерняя Казань» сообщает, что девушка вместе с бойфрендом ехала на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки. Им навстречу выехала легковушка, водитель которой хотел завернуть на заправку, но в бампер врезался мотоцикл.
Мария Фирсова