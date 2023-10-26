Рэпер из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал бывшую

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Молодой человек из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал свою бывшую девушку, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 20-летний мужчина живёт в Старом Осколе.
На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.
Далее рэпер начал издеваться на своей бывшей. Он насиловал её, душил, побрил налысо и, предположительно, воткнул ей ножницы в ногу.
Пару дней назад мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статьям изнасилование несовершеннолетней (ст. 131 УК), похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 126 УК), а также за насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей (ст. 132 УК).
Как сообщили знакомые рэпера, он - самый обычный парень. Учится в университете, пишет рэп, а в последнее время собирался пойти в армию. Однако, у него есть проблемы с наркотиками и алкоголем.
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На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.
Пару дней назад мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статьям изнасилование несовершеннолетней (ст. 131 УК), похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 126 УК), а также за насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей (ст. 132 УК).
Как сообщили знакомые рэпера, он - самый обычный парень. Учится в университете, пишет рэп, а в последнее время собирался пойти в армию. Однако, у него есть проблемы с наркотиками и алкоголем.
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Евгения Парфентьева