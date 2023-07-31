Рецидивист избил и изнасиловал петербурженку в лесополосе

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В лесополосе на западе Петербурга избили и изнасиловали 28-летнюю девушку. Об этом сообщает Piter.TV.
Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение со множеством травм и ушибов. Насильник задержан правоохранительными органами. Выяснилось, что мужчина, ранее, уже неоднократно привлекался к ответственности. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.
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