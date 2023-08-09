Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Рецидивиста, который до смерти избил пенсионерку, заключили под стражу

Рецидивиста, который до смерти избил пенсионерку, заключили под стражу

СК: Суд в Тверской области заключил под стражу рецидивиста, избившего пенсионерку до смерти
09 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Тверской области заключил под стражу рецидивиста, который до смерти избил на остановке пенсионерку, сообщает СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в городе Клязин 5 августа.

В результате конфликта, мужчина, ожидающий общественного транспорта на остановке, начала избивать ранее не знакомую ему 86-летнюю женщину. Он нанес ей множество ударов руками и ногами, а затем просто бросил пенсионерку и скрылся с места преступления.


Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, спасти пожилую женщину не удалось.

Полиция установила личность и разыскала подозреваемого – неоднократно судимого ранее местного жителя. Суд заключил его под стражу, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Читайте также:

В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов

Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу

В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
#пенсионерка
#суд
#уголовное дело
#следственный комитет
Читайте нас в
Вробьёв выехал в Сергиев Посад на место взрыва
09 августа 2023, 11:07

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев экстренно отправился на место взрыв в Сергиевом Посаде.
«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

Читайте также:

Mash: Не менее 10 человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде

В Махачкале взлетел на воздух жилой дом

Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкойском районе
#telegram
#воробьёв
#происшествие
#взрыв
Читайте нас в
Mash: Не менее 10 человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Минимум 10 человек пострадали после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Число жертв взрыва в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, составляет не менее 10 человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Огромный столб дыма заполнил небо над городом. Причина происшествия уточняется. Очевидцы сообщают, что в соседних домах выбило стёкла, разлетевшиеся куски асфальта повредили автомобили.

Известно, что удар прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, который занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники. С недавнего времени производство выпускает дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Махачкале взлетел на воздух жилой дом

SHOT: Пытавшиеся атаковать Москву беспилотники были сбиты с разницей в 16 минут
#производство
#взрыв
#происшествия
#пострадавшие
#сергиев посад
Читайте нас в
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
09 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, в соседних домах выбиты окна. Мощный столб дыма виден за много километров. О причинах взрыва пока не известно. В настоящее время известно минимум о пяти пострадавших. Сейчас на предприятии проводится экстренная эвакуация сотрудников. На место уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы.



Читайте также:

В Махачкале взлетел на воздух жилой дом

SHOT: Пытавшиеся атаковать Москву беспилотники были сбиты с разницей в 16 минут

Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве




#дом
#жилой дом
#воздух
#домодедово
#шоссе
#эвакуация
#сергей собянин
#мэр
Читайте нас в
В Махачкале взлетел на воздух жилой дом
Несколько человек пострадали при взрыве жилого дома в Махачкале
09 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/Roman Novitskii

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Baza.
Взрыв случился на улице Айвазовского в городе Махачкала, по предварительной информации - взорвался бытовой газ.

На кадрах, опубликованных Baza, видно, как люди выносят из разрушенных квартир детей.

Количество пострадавших уточняется, на место происшествия едут экстренные службы.

Ранее в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.

Читайте также:

При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека

В Турции назвали маловероятной версию о диверсии при взрыве в порту Дериндже

«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв
#взрыв
#жилой дом
#пострадавшие
Читайте нас в
В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов
В центре Екатеринбурга неизвестный на самокате обстрелял черный Mercedes
09 августа 2023, 09:55

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял черный Mercedes, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел 8 августа на улице Московской. 
 
По информации СМИ, у хозяйки авто был конфликт с крупным бизнесменом, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Накануне суд обязал его выплатить женщине долг. По ее словам, именно бизнесмен может быть причастен к обстрелу ее авто.

Она также отметила, что стрелок целился в тонированное заднее сидение, на уровне в головы. Потерпевшая уверена, что таким образом ее хотели убить.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы, происшествие расследуется.

Читайте также:

Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве

В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро

В Дзержинске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала женщина с коляской
 
 
 
#обстрел
#долги
#автомобиль
#суд
Читайте нас в
SHOT: Пытавшиеся атаковать Москву беспилотники были сбиты с разницей в 16 минут
09 августа 2023, 07:08

Фото: iStock/Sergafa

Два БПЛА, пытавшиеся прорваться к Москве в ночь на 9 августа, заходили одновременно с юго-запада и юга, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Они были сбиты с разницей в 16 минут. Первый из боевых дронов был сбит силами ПВО в Одинцовском районе Подмосковья около Минского шоссе, а второй — в районе Домодедово. Таким образом, разница между точками их уничтожения составила 55 километров по прямой. 

Министерство обороны РФ 8 августа заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО. По информации военного ведомства, пострадавших и разрушений ​в результате сорванной атаки нет.

Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

Читайте также:

Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве

Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

#дрон
#беспилотник
#москва
#происшествия
Читайте нас в
Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
09 августа 2023, 03:23

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», — написал градоначальник в Telegram-канале. 

О попытке беспилотника прорваться на Москву мэр столицы также писал утром минувшего воскресенья, 6 августа. Тогда украинский дрон точно так же был обезврежен силами столичной системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.


Читайте также:

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону

ООН выступила против атак беспилотников на Москву

#сергей собянин
#москва
#дрон
#пво
Читайте нас в
НТВ: ВСУ предприняли попытку диверсии в приграничных районах Белгородской области
09 августа 2023, 01:16

Фото: iStock/Tomas_Ragina

В Белгородской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. Несмотря на тщательную маскировку, разведчики ВС РФ все равно заметили подготовку к вылазкам.

После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

Кадыров сообщил о том, что в Белгородскую область проникли «отморозки» из Украины

#всу
#белгород
#вооружённые силы рф
Читайте нас в
СК предъявил обвинение жительнице Анапы в убийстве её трехмесячного сына
09 августа 2023, 00:30

Фото: iStock/Sinicakover

Против 20-летней жительницы Анапы возбуждено уголовное дело об убийстве её трехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, который уже предъявил женщине соответствующее обвинение.
«Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 3-месячного сына <...> в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что утром 8 августа девушка, будучи вместе с младенцем дома, ударила сына в грудь ножом, после чего попыталась покончить с собой. Вызванные родственниками обвиняемой врачи констатировали смерть мальчика, а затем госпитализировали его мать. Сейчас она находится в лечебном учреждении под охраной.

Как уточнили позднее в краевой прокуратуре, в апреле нынешнего года обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако тогда суд учел ее беременность, дав отсрочку от отбывания наказания.

Читайте также:

В Волгограде женщину задержали за убийство девятимесячного сына

Тайская школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорку

Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

#ск рф
#убийство
#дети
#краснодарский край
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников