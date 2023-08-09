Рецидивиста, который до смерти избил пенсионерку, заключили под стражу

Фото: iStock/BrianAJackson
Суд в Тверской области заключил под стражу рецидивиста, который до смерти избил на остановке пенсионерку, сообщает СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в городе Клязин 5 августа.
В результате конфликта, мужчина, ожидающий общественного транспорта на остановке, начала избивать ранее не знакомую ему 86-летнюю женщину. Он нанес ей множество ударов руками и ногами, а затем просто бросил пенсионерку и скрылся с места преступления.
Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, спасти пожилую женщину не удалось.
Полиция установила личность и разыскала подозреваемого – неоднократно судимого ранее местного жителя. Суд заключил его под стражу, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Читайте также:
В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов
Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
В результате конфликта, мужчина, ожидающий общественного транспорта на остановке, начала избивать ранее не знакомую ему 86-летнюю женщину. Он нанес ей множество ударов руками и ногами, а затем просто бросил пенсионерку и скрылся с места преступления.
Полиция установила личность и разыскала подозреваемого – неоднократно судимого ранее местного жителя. Суд заключил его под стражу, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Читайте также:
В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов
Осужденная решилась продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу
В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Евгения Парфентьева