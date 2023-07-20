Reuters: В Багдаде участники акции протеста ворвались в посольство Швеции и подожгли его

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Несколько сотен демонстрантов в Багдаде ворвались в посольство Швеции рано утром и подожгли его. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
За день до этого десятки иракцев попытались штурмовать посольство Швеции в Багдаде после новости о том, как неизвестный сжег страницы Корана перед мечетью в Стокгольме в один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.
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