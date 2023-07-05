Reuters: в Ираке похитили россиянку

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Представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает женщину.
Reuters пишет, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает её. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Мария Фирсова