Reuters: В США выдвинули обвинения против солдата Кинга, бежавшего в КНДР

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Американскому военнослужащему Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в США, предъявили обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Об этом пишет Reuters.
«Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. Дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», — говорится в публикации.
Кроме того, среди пунктов обвинения против Кинга значится склонение к производству детской порнографии и нападение на сослуживцев.
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