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Reuters: В США выдвинули обвинения против солдата Кинга, бежавшего в КНДР

20 октября 2023, 06:27
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американскому военнослужащему Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в США, предъявили обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Об этом пишет Reuters.

«Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. Дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», — говорится в публикации.

Кроме того, среди пунктов обвинения против Кинга значится склонение к производству детской порнографии и нападение на сослуживцев.

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#суд
#сша
#кндр
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В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
Babr Mash: В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
20 октября 2023, 04:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В Улан-Удэ местные жители обнаружили на улице полуголого двенадцатилетнего мальчика с психическим расстройством. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
По информации канала, прохожие заметили на остановке общественного транспорта почти полностью раздетого ребёнка. Отмечается, что температура воздуха на улице в это время составляла около шести градусов тепла.

Полицейским удалось оперативно разыскать родителей ребёнка. Оказалось, что подросток из благополучной семьи. По словам матери, он сбежал на улицу, когда она отвлеклась на домашние дела.

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#подросток
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В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД
20 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/Dzurag

В Москве Тверской районный суд приговорил к заочному аресту бывшего руководителя компании-поставщика униформы для МВД, ФСО и МО Михаила Педана за причинение ущерба государству на сумму 800 миллионов рублей. Об этом пишет РБК.
Уточняется, что следствием было возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 178 УК РФ. Педану грозит до 13 лет колонии.

Судья Алексей Криворучко отметил, что обвинения экс-директору поставщика российских силовых ведомств были выдвинуты в мае 2023 года. В настоящее время подозреваемый находится на территории Евросоюза, а вменяемое ему преступление было совершено в 2017 году.

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#суд
#преступление
#дело
#уголовное дело
#рф
#мвд
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Naftemporiki: Жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек
20 октября 2023, 01:57

Фото: iStock/Hamza_Chalan

В результате удара ЦАХАЛ по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа жертвами могли оказаться десятки человек. Об этом сообщает греческий портал Naftemporiki.
Пока что Минздрав Палестины официально сообщил о гибели двух человек, но это число может возрасти — в церкви скрывались женщины и дети, которые пытались найти убежище от ударов израильской армии. О гибели людей под завалами храма сообщал также греческий телеканал ERT со ссылкой на епископа Иерусалимской православной церкви, архиепископа Тивериадского Алексия.

Иерусалимский патриархат уже назвал удар по православной церкви Святого Порфирия военным преступлением и подчеркнул, что «разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью».

Напомним, что в ночь на 20 октября ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата в секторе Газа, в результате чего пострадали как минимум 50 человек.

По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

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#гибель
#сектор газа
#израиль
#церковь
#греция
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ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
Mash: ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
19 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Monther Rasheed

В секторе Газа ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
В результате обстрела пострадали 50 человек, погиб минимум один ребёнок.

По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

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#ракета
#израиль
#сектор газа
#церковь
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«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы
19 октября 2023, 23:54

Фото: iStock/repinanatoly

Взрывы раздаются в подконтрольном официальным властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщает издание «Страна». Каких-либо иных подробностей пока не приводятся.
Ранее о мощных взрывах в прибрежных районах Херсона сообщал в своём Telegram ​На Украине снова звучат взрывыглава городской администрации Роман Мрочко.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу
19 октября 2023, 23:36

Фото: iStock/HStocks

Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Об этом сообщает портал Shafaq News.
По сообщению журналистов, на территории базы разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.

Кроме того, эсминец США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, целью удара мог быть Израиль. По его словам, этот перехват явился демонстрацией противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, которую они готовы «использовать для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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#база
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#обстрел
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Губернатор Развожаев: Атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской
19 октября 2023, 23:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Ракета, которой был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе, принадлежала Франции. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев написал в своём Телеграм-канале.
«Ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской», — говорится в публикации.

Развожаев пояснил, что летательный аппарат принадлежит разработчику и производителю ракетных систем MBDA из Франции.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что осколок ракеты передан на её историческую родину.

«Французская ракета отправляется на родину. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — заключил градоначальник.

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#губернатор
#ракета
#аппарат
#севастополь
#вс рф
#минобороны
#ракеты
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Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ
19 октября 2023, 23:08

Фото: iStock/Mihrzn

Российское военное ведомство сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать территорию РФ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Как отметили в Минобороны РФ, БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО около 23:00 мск над территорией Белгородской области.
Предыдущий беспилотник над регионом был сбит буквально за полчаса до этого — в 22:30 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолетного типа.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#бпла
#украина
#пво
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Суд арестовал подростков, для забавы избивавших людей в Москве и Химках
19 октября 2023, 22:30

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

В Москве арестованы три подростка, которые, по данным следствия, устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре и в химкинской школе. Они пробудут в СИЗО как минимум до 18 декабря, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние в составе организованной группы беспричинно избивали незнакомых людей в общественных местах. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в соцсети. Как заявили в СКР, тем самым они демонстрировали грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу и вседозволенность. 
 
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подростки были задержаны. Их соучастников ищут.

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