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Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью отложен более чем на сутки

02 июля 2023, 08:36

iStock/Ralf Geithe

Рейс Turkish Airlines Санкт-Петербург-Анталья отложен более чем на сутки
«Известия» сообщают, что самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из Пулково в субботу, 1 июля, в 15:05, но возникли неполадки: рейс перенесли на 21:30 2 июля.

«Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Техники сделали всё, что возможно, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Мы ждем запасной борт», —объяснила представитель авиакомпании.


При этом пассажиров в гостиницы авиакомпания заселять отказалась, сославшись на отсутствие свободных мест.

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#Турция
#Санкт-Петербург
#Анталья
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ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

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#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
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На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
05 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Airubon

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

До настоящего время члены экипажа не найдены. 

Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков. 

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#истребитель
#Камчатка
#экипаж
#крушение
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Times: У НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
05 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/GummyBone

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в альянс перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В своей статье журналист отметил, что в следующем году действующий президент США Джо Байден может попрощаться со своим постом. В том случае, если к власти придет Дональд Трамп, Украина не будет получать такую мощную военную помощь, которую направляет Запад на сегодняшний день.

Обозреватель порекомендовал ускорить процедуру принятия страны в альянс и призвал предоставить ей гарантии, пока процесс вступления проходит инстанции. 

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#НАТО
#Украина
#вступление
#саммит
#США
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Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

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#китай
#США
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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#пожары
#Екатеринбург
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МИД РФ: НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой
05 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для альянса.
Он пояснил, что ранее альянс принимал решения, в которых прослеживался антироссийский курс, пишет РИА Новости.

По словам замглавы дипведомства, НАТО считает Россию прямой угрозой альянсу и судя по политическим заявлениям и действиям, такой же курс будет определен на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Грушко подчеркнул, что для НАТО приоритетом продолжает оставаться поддержка Украины и нанесение стратегического поражения РФ. 

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#МИД РФ
#Литва
#НАТО
#саммит
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Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
05 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает РИА Новости.
«Прежде чем стать военнослужащим, я на протяжении 15 лет занимался профессиональным боксом и имею звания чемпиона Украины, победителя кубка Украины и являюсь мастером спорта. Помимо этого, я также уделял время кикбоксингу, особенно когда не было боксерских поединков. В кикбоксинге я занял призовое место на чемпионате мира в категории фулл-контакт», — поделился Приходько.
Он также объяснил, что решил стать военным из-за разногласий со своим тренером. К тому же, как отметил Приходько, на Украине для того, чтобы сделать карьеру или получить хорошую работу, необходимо иметь военный билет. По словам пленного боксера, он был захвачен в районе артемовского фронта, когда его подразделение двигалось в атаку из поселка Часов Яр.

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#ВСУ
#СВО
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Российские военные разгромили пункты дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
05 июля 2023, 06:38

Фото: iStock.com/Aleksandr Golubev

Руководитель пресс-центра военной группировки «Юг» Вадим Астафьев объявил о том, что ракетными и бомбовыми ударами воздушных сил были атакованы позиции противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском фронтах, передает ТАСС.
«Военные самолеты группировки „Юг“ выполнили ракетно-бомбовые удары по позициям врага в районе соледаро-артемовского и александро-калиновского направлений», - сообщил Астафьев.
Он уточнил, что место удара находилось в районе, где были размещены резервы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядом с поселками Дылеевка и Белая Гора. Вдобавок, были атакованы места размещения подразделения «Кракен», 24-й бригады ВСУ и наемников из «Грузинского легиона».

В ходе боевых действий, группировка «Юг» также уничтожила вражеские самоходные артиллерийские установки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также поразила 120-мм миномет, расположенный недалеко от Старомихайловки.

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#ВСУ
#СВО
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Минтранс увеличит цены авиабилетов во избежание банкротства
05 июля 2023, 06:20

Фото: istock/Sitikka

Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.

«Министерство транспорта вернулось к предложению, обсуждаемому с 2021 года, о введении дополнительного сбора с пассажиров во время покупки билетов. Это предложение направлено на создание „фонда поддержки пассажиров“ в качестве страховки от банкротства авиакомпаний», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника.
Отмечается, что министерство уже уведомило авиакомпании о том, что оно начало разработку этого предложения. По данным источника, конкретная сумма сбора пока не установлена, но среди авиакомпаний существует мнение, что сбор может составить до 300 рублей с пассажира.

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