Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью отложен более чем на сутки

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Рейс Turkish Airlines Санкт-Петербург-Анталья отложен более чем на сутки
«Известия» сообщают, что самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из Пулково в субботу, 1 июля, в 15:05, но возникли неполадки: рейс перенесли на 21:30 2 июля.
«Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Техники сделали всё, что возможно, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Мы ждем запасной борт», —объяснила представитель авиакомпании.
При этом пассажиров в гостиницы авиакомпания заселять отказалась, сославшись на отсутствие свободных мест.
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«Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Техники сделали всё, что возможно, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Мы ждем запасной борт», —объяснила представитель авиакомпании.
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Мария Фирсова