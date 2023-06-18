Режим ЧС введён во Владикавказе из-за наводнения

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Уже несколько дней в Северной Осетии идут дожди с градом
Shot пишет, что улицы превратились в реки, потоки воды сносят машины. Смыло мост.
Сложная ситуация сложилась в посёлке Южный. Дорога размыта. Спасатели на пожарных машинах собирают людей с улиц и развозят по домам.
Ранее сообщалось, что в Бразилии из-за наводнения погибли 11 человек. РЕН ТВ пишет, что наводнение случилось в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Стихийное бедствие унесло жизни 11 человек, и ещё 20 местных жителей пропали без вести. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
Сложная ситуация сложилась в посёлке Южный. Дорога размыта. Спасатели на пожарных машинах собирают людей с улиц и развозят по домам.
Мария Фирсова