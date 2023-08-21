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Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
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