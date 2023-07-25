Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов умер на приёме у врача

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71-летний режиссер Михаил Мамедов умер на приеме в городской поликлинике.
ИА Регнум пишет, что режиссёр Михаил Мамедов пришёл в городскую поликлинику вместе с супругой Людмилой. Неожиданно мужчина почувствовал недомогание, упал и умер. Врачи скорой помощи констатировали смерть режиссёра. Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.
Информацию о смерти передана в полицию, проводится проверка.
Михаил Мамедов родился 19 октября 1951 года. Окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры СССР.
В его фильмографии такие работы, как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Такова жизнь», «Неистовый, яростный, бешеный…». Также Михаил Мамедов сыграл Муслима Магомаева в биографической ленте «Аккорды долгой жизни».
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Информацию о смерти передана в полицию, проводится проверка.
В его фильмографии такие работы, как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Такова жизнь», «Неистовый, яростный, бешеный…». Также Михаил Мамедов сыграл Муслима Магомаева в биографической ленте «Аккорды долгой жизни».
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Мария Фирсова