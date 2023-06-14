Режиссёр Сокуров попал в реанимацию после операции на сердце

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Уточняется, что Сокуров попал в реанимацию в среду, 14 июня. Жизни режиссёра ничего не угрожает.
«Держусь. Всё в норме. Врачи прекрасные», - приводятся в сообщении слова Александра Сокурова.Отмечается, что сегодня у Александра Сокурова день рождения. Ему исполнилось 72 года. Сокуров является советским и российским режиссёром, нарочным артистом Российской Федерации, заведующим кафедрой в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова, а также создателем фонда поддержки кинематографа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию.