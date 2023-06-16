Режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке

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Режиссер с возлюбленной решили устроить романтический вечер. После двух бутылок вина они решили, что стоит привнести в их сексуальную жизнь что-нибудь интересное и экстримальное. Однако, ничего более подходящего, чем завалявшийся в холодильнике кабачок, дома не нашлось.
С овощем в заднем проходе мужчину экстренно госпитализировали и провели операцию.
Очнувшись после наркоза, режиссер поклялся, что с подобными экспериментами он намерен завязать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в микрорайоне Форштадт в Новокузнецке развернулась необычная драка с участием бойцовских собак.