Режиссёру Беркович и драматургу Петрийчук суд продлил арест

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Хамовнический суд Москвы продлил ещё на два месяца арест режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук
По ходатайству прокуратуры Хамовнический суд Москвы продлил арест на два месяца и шесть дней режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. О приговоре суда стало известно корреспонденту «Известий».
Уточняется, что деятелей культуры обвиняют в оправдании терроризма. Изменение меры наказание связано с тем, что обвиняемые могут, находясь на свободе, повлиять на показания свидетелей и скрываться от правоохранительных органов.
Отмечается, что срок предварительного следствия по делу завершится 16 сентября.
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Андрей Гаврилов