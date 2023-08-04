Режиссёра Владимира Досталя госпитализировали после инфаркта

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимир Досталь был экстренно госпитализирован после перенесённого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне Досталю стало плохо, он почувствовал одышку при ходьбе и сухой кашель. Врачи провели обследования и обнаружили рубцовые изменения в сердце, которые показали случившийся ранее инфаркт, которого пациент не заметил.
Режиссёр будет находиться в больнице под присмотром врачей ещё несколько дней.
Ранее сообщалось, что в Москве скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжёлой инфекцией.
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Анастасия Чинкова