РИА: Израильский танк расстрелял машину с гражданскими в Газе, трое погибли

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Израильские военные расстреляли гражданский автомобиль, пассажиры которого пытались выехать с севера на юг в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
В распоряжение агентства также попало видео, на котором видно обстрел гражданской машины. Жители сектора Газа пытались перебраться из более опасной зоны в северной части анклава в южную, однако, на их пути встретился израильский танк, который открыл огонь по мирным гражданам.
В результате, в газовскую больницу аш-Шифаа поступили тела трёх погибших пассажиров этого автомобиля.
Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.
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В результате, в газовскую больницу аш-Шифаа поступили тела трёх погибших пассажиров этого автомобиля.
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Евгения Парфентьева