РИА Новости: 16 шахтёров погибли при аварии в Карагандинской области Казахстана

Фото: iStock/Adam88xx
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана составило 16 человек, поиски ещё 31 шахтёра продолжаются. Об этом сообщила компания «АрселорМиттал Темиртау», которая является собственником шахты. Причиной трагедии предположительно стал взрыв метана.
«На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. <...> Предположительно в лаве произошел взрыв газометана», —сообщили представители компании (цитата по РБК).Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которому уже доложили о трагедии, поручил правительству республики прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».
Читайте также:
A Haber: В обрушившейся турецкой шахте находятся около 300 человек
В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте
На Украине при взрыве метана на угольной шахте пострадали три человека
Артем Путинцев