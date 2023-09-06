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РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

06 сентября 2023, 03:24
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Ростовской области задержан за передачу на Украину данных о военном объекте на территории Краснодарского края, в отношении него заведено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
По данным оперативников ФСБ, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и именовавшим представителем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Общаясь с ним, задержанный поддерживал Украину и антироссийскую деятельность, и в какой-то момент собрал и передал собеседнику данные о военном объекте на территории Кубани.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооружённых сил и техники», — объяснил журналистам представитель пресс-службы ростовского УФСБ.


Подозреваемого задержали. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Теперь молодому человеку может грозить до 20 лет лишения свободы.

Во вторник сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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#фсб
#украина
#задержание
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СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России
«Ъ»: СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России
06 сентября 2023, 03:13

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В нападениях на российские военные аэродромы, которые происходили с октября 2022 года, заочно обвинен командир полка беспилотников ВСУ полковник Сергей Бурденюк. Согласно решению военного СКР, на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны РФ он объявлен в международный розыск.
«Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «КоммерсантЪ». 

По версии следствия, именно Бурденюк организовывал нападения БПЛА на военные аэродромы России.

В публикации говорится, что Сергей Бурденюк 7 октября 2022 года организовал нападение дрона UJ-22 Airborne на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков в Калужской области. Отмечается, что беспилотник был начинен взрывчаткой с поражающими элементами. Он взорвался в десяти метрах над аэродромом, но ущерба не принес.

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#рф
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В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка
«Фонтанка»: В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка
06 сентября 2023, 01:17

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Санкт-Петербурге прохожие нашли на улице в Невском районе ребенка, который сидел один на детской площадке. Об этом пишет «Фонтанка».
Местные жители обнаружили во дворе домов на Русановской улице маленького мальчика, который находился на детской площадке один и сильно замерз. Прохожие вызвали скорую помощи. По словам медиков, ребенок мог пробыть на улице всю ночь.

Полицейские разыскали мать ребенка. По словам женщины, она отпустила сына на детскую площадку и отошла на полчаса. После осмотра врачей, ребенка передали родителям.

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В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских

В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

#ребёнок
#ночь
#женщина
#мать
#полицейские
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В Екатеринбурге визажист отдала мошенникам 1,4 млн рублей
МВД: В Екатеринбурге визажист отдала мошенникам 1,4 млн рублей
06 сентября 2023, 00:57

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге визажист отдала мошенникам более 1,4 млн руб. 35-летняя девушка инвестировала в фиктивную площадку в интернете, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
«Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тыс. руб. в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в публикации.

После того как девушка зарегистрировалась на сайте, к ней был прикреплен наставник, заставлявший ее пополнять на сайте баланс. Кроме того, мошенники убедили жертву не выводить с сайта деньги и взять кредит.

В настоящее время заведено уголовное дело против аферистов, их разыскивают.

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#деньги
#мошенники
#уголовное женщина
#кредит
#девушка
#мвд
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В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских
06 сентября 2023, 00:33

Фото: iStock/Chalabala

В городском округе Серебряные Пруды Московской области автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с грузовиком, в результате чего два сотрудника ведомства погибли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
«Сегодня примерно в 19:30 на 157-м км автодороги «Каспий» произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли», — цитирует издание сообщение ведомства.

Руководство МВД и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших — лейтенанта полиции Алексея Панина и лейтенанта полиции Юрия Крапенкова. Отмечается, что им семьям окажут всю необходимую помощь.

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#мвд
#столкновение
#сотрудники
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Минобороны: Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник
06 сентября 2023, 00:18

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Киевский режим вновь пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника. В итоге БПЛА был уничтожен средствами дежурных ПВО в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
«5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что утром во вторник, 5 сентября, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#минобороны рф
#украина
#беспилотник
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Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду
05 сентября 2023, 23:05

Фото: iStock/cabuscaa

Проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир».
Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.



Также  сообщается, что под удар стихии попала местная больница. 

При этом, по словам мэра Стамбула Экрема Имамоглу, данных о погибших и пострадавших в результате разгула стихии пока не имеется.

«Радио 1» сообщало ранее о том, что четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие. Главное управление метеорологии страны предупреждало в субботу, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях.

​UPD. ​РИА Новости со ссылкой на слова губернатора турецкой провинции Стамбул пишет о первой жертве наводнений в городе.

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#ливень
#турция
#наводнение
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В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь
05 сентября 2023, 22:39

Фото: iStock/nito100

Жительницу Краснодара подозревают в убийстве двухлетней дочери, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, днем 5 сентября 35-летняя женщина набрала ванную, поместила туда свою двухлетнюю дочь и стала удерживать ее под водой, пока девочка не перестала подавать признаки жизни. Об убийстве она самостоятельно сообщила в экстренные службы. 

Подозреваемую задержали и доставили к следователю, где она и находится в настоящий момент. На женщину возбудили уголовное дело за убийство. 

В отношении подозреваемой также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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#убийство
#уголовное мать
#краснодарский край
#ребёнок
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Автобус въехал в кирпичный забор дома в Мытищах
05 сентября 2023, 22:35

Фото: Telegram-канал прокуратуры МО

В городском округе Мытищи автобус въехал в стену жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в посёлке Высоково, выехал на обочину и столкнулся с кирпичным забором дома. Травмы получили три пассажира, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в Telegram-канале надзорного органа.
Проверка поручена Мытищинской городской прокуратуре. Она даст оценку соблюдению перевозчиком требований безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

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#прокуратура
#дтп
#авария
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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Омбудсмен Чечни Солтаев: В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак
05 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/YuriyGreen

В Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми во дворе, натравили собак, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
По словам Солтаева, инцидент произошел в конце августа. Уроженка Северного Кавказа гуляла на детской площадке со своими детьми, когда местные жительницы натравили на нее собак и избили. Нападавшие также высказывали оскорбления и слова «неприязни по религиозному и национальному признаку». 

«Женщина, ставшая жертвой нападения группы националистически настроенных граждан, подала соответствующее заявление в правоохранительные органы города Москвы», - прокомментировал ситуацию Солтаев.

Он также подчеркнул, что направил соответствующее обращение в прокуратуру Москвы и заявил, что подобные ситуации угрожают стабильности в российском обществе.

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