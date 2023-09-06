РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины

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Житель Ростовской области задержан за передачу на Украину данных о военном объекте на территории Краснодарского края, в отношении него заведено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
По данным оперативников ФСБ, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и именовавшим представителем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Общаясь с ним, задержанный поддерживал Украину и антироссийскую деятельность, и в какой-то момент собрал и передал собеседнику данные о военном объекте на территории Кубани.
Подозреваемого задержали. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Теперь молодому человеку может грозить до 20 лет лишения свободы.
Во вторник сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооружённых сил и техники», — объяснил журналистам представитель пресс-службы ростовского УФСБ.
Во вторник сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Артем Путинцев