РИА Новости: Приморские врачи спасли девочку, сестра-близнец которой погибла, упав с крыши на квадроцикле

Фото: Фотобанк Московской области
Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщил источник, знакомый с ситуацией
Во Владивостоке врачи спасли шестилетнюю девочку, сестра-близнец которой погибла, упав вместе с отцом на квадроцикле с крыши гаража высотой пять метров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она уже выписана из больницы. Врачам удалось ее спасти, несмотря на то, что доставили ее в медучреждение в крайне тяжеломи состоянии.
27 мая приморская краевая прокуратура сообщила о гибели девочки 2017 года рождения, упавшей с крыши гаражного кооператива на квадроцикле, а также о том, что ее отец и сестра-близнец получили травмы. Позже в МВД по Владивостоку уточнили, что мужчина не справился с управлением, из-за чего и произошла трагедия.
Ранее работники Мособлпожспаса спасли мальчика, повисшего за окном второго этажа во время попытки покинуть квартиру в Сергиево-Посадском городском округе.
По словам собеседника агентства, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она уже выписана из больницы. Врачам удалось ее спасти, несмотря на то, что доставили ее в медучреждение в крайне тяжеломи состоянии.
Ранее работники Мособлпожспаса спасли мальчика, повисшего за окном второго этажа во время попытки покинуть квартиру в Сергиево-Посадском городском округе.
Артем Путинцев