РИА Новости: С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов

Фото: IStock/ronniechua
Более двух тысяч туристов эвакуировали с греческого острова Родос из-за лесных пожаров, которые бушуют там вот уже несколько дней, начиная со вторника. В субботу, 22 июля, огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари.
Всех постояльцев отелей Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отеля Hatzilazar Group эвакуировали заранее, информации о пострадавших не поступало.
Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил журналистам, что пожар на Родосе на данный момент является самым сильным на территории страны.
Читайте также:
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
В Казахстане из-за природного пожара отменили концерт группы «Би-2»
В Бурятии лесные пожары уничтожили около 800 га леса
Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил журналистам, что пожар на Родосе на данный момент является самым сильным на территории страны.
«Активный фронт огня бушует в районах Лардос, Лаэрма, Киотари, и там с пламенем борются 173 пожарных», — отметил он.Артопиос добавил, что в следующие несколько дней в районе Родоса будут наблюдаться температуры около 45 градусов по Цельсию.
Читайте также:
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
В Казахстане из-за природного пожара отменили концерт группы «Би-2»
В Бурятии лесные пожары уничтожили около 800 га леса
Артем Путинцев