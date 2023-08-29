РИА Новости: В ДТП в Свердловской области пострадало восемь человек, в том числе подросток

Восемь человек, в числе которых был один подросток, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.