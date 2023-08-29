РИА Новости: В ДТП в Свердловской области пострадало восемь человек, в том числе подросток

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Восемь человек, в числе которых был один подросток, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Шестерых пострадавших в итоге госпитализировали. Четверо из них, включая подростка, уже получают всю необходимую медпомощь в травматологическом отделении центральной городской больницы города Каменск-Уральского. Двое же в тяжёлом состоянии попали в реанимацию екатеринбургской больницы №36.
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