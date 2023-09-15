РИА Новости: В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове

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Приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям, пишет РИА Новости.
«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — уточнил собеседник агентства.Напомним, что в конце августа приморские жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш в Хасанском райа. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог. Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».
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