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РИА Новости: В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове

15 сентября 2023, 04:23
Фото: iStock/Eric_Johnston

Фото: iStock/Eric_Johnston

Приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям, пишет РИА Новости.

«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что в конце августа приморские жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш в Хасанском райа. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог. Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#медведи
#убийство
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В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
ЯСИА: В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
15 сентября 2023, 04:09

Фото: iStock/Elena Gorokhova

В Якутии неподалеку от села Балаганнах в Верхневилюйском районе затонула лодка с людьми. Об этом сообщает ЯСИА.
По данным прокуратуры, в моторной лодке «Вельбот» находились двое мужчин 31 и 36 лет. В настоящее время их тела не обнаружены.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, ведутся поиски мужчин.

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#происшествия
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#лодка
#якутия
#прокуратура
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МВД: В Ярославле неизвестные лица начали стрелять по автобусам
15 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/A_N

Неизвестные устроили стрельбу по двум пассажирским автобусам в Дзержинском районе Ярославля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
«По предварительной информации неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении <...> общественного транспорта», — говорится в заявлении

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Преступников объявили в розыск.

Ранее в челябинском городе Миасс полицейские задержали четырех молодых людей, которые открыли стрельбу по горожанам. Потерпевшими стали 73-летний, 28-летний и 20-летний местные жители.

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#стрельба
#мвд
#происшествия
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях звучит воздушная тревога
15 сентября 2023, 03:51

Фото: iStock/Photoboyko

В Днепропетровской области Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны объявлена воздушная тревога.
Уточняется, что сигнал тревоги на территории региона был объявлен в 3:36.

Кроме того, в 03:27 воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Сети появилось видео страшного ДТП в центре Москвы
Дептранс опубликовал видео страшного ДТП в центре Москвы
15 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/GummyBone

В центре Москвы водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в другую машину и перевернулся.
В настоящее время одна полоса в сторону центра и две полосы в сторону области перекрыты.


«На 1-й Тверской-Ямской улице водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра», — проинформировали в столичном департаменте транспорта.



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#столкновение
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#информация
#москва
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В США жителей штата Небраска эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой
15 сентября 2023, 02:29

Фото: iStock/Julian J Rossig

В штате Небраска, США, взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. В настоящее время население эвакуируют местные власти, сообщает пожарная служба города Норт-Платт.
«Примерно в 12.10 (19.10 мск) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards. Экстренная эвакуация населения», — проинформировали пожарные в социальной сети X.

В публикации говорится, что в результате взрыва случилось возгорание. По мере того как пожар стал усиливаться, стал выделяться токсичный дым, из-за чего близлежащие шоссе пришлось перекрыть.

В настоящее время возгорание локализовано, за развитием ситуации следят специалисты.

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#пожарные
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#взрыв
#специалисты
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#сша
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В США Конгрессвумен Боберт и ее спутника вывели из театра за неподобающее поведение
ABC: Конгрессвумен Боберт и ее спутника вывели из театра за неподобающее поведение
15 сентября 2023, 00:49

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Члена Палаты представителей США, республиканку Лорен Боберт во время просмотра мюзикла «Битлджус» удалили из зрительного зала в Денвере за неподобающее поведение и нарушение правил. Об этом сообщает ABC.
Уточняется, что инцидент случился в минувшие выходные. В центре исполнительских искусств, где проходил спектакль, проинформировали, что Боберт и ее спутник, личность которого не раскрывается, были удалены из зала, так как один из нарушителей курил электронную сигарету и создавал неудобство для окружающих пением и шумом.

Впоследствии факт выдворения Лорен Боберт из зрительного зала подтвердил один из ее помощников. При этом он категорически опроверг факт курения женщиной электронной сигареты в зрительном зале.

Конгрессвумен не стала напрямую подтверждать или опровергать обвинения. В социальных сетях Боберт посоветовала подписчикам посетить постановку и «дать знать, чем это закончится».

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В Москве суд арестовал мигранта, убившего и обезглавившего двух мужчин
14 сентября 2023, 23:55

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве Головинский районный суд арестовал 22-летнего мигранта из Узбекистана Хасанбоя Махамаджонова по обвинению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает в Телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
«Головинский районный суд решил в отношении обвиняемого Махамаджонова Хасанбоя Хамрали угли 2000 года рождения, уроженца и гражданина Республики Узбекистан, неработающего, несудимого, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 12 ноября 2023 года», — говорится в публикации.

На севере Москвы в парковой зоне вблизи Фестивальной улицы утром 12 сентября было обнаружено обезглавленное тело мужчины со следами насильственной смерти. В тот же день в квартире жилого дома на Фестивальной улице было обнаружено еще одно тело обезглавленного мужчины. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.

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#мигрант
#москва
#убийство
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МЧС сообщило о локализации пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале
14 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/Phonix_a

Пожарные cмогли ликвидировать открытое горение в многоквартирном жилом доме в Махачкале после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в главке ведомства по Дагестану. Также отмечается, что здание было построено незаконно и не введено в эксплуатацию.



Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, 10 спасли. Причиной взрыва могла стать разгерметизация газового баллона, прокуратура республики уже организовала проверку.

Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.


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#дагестан
#мчс
#пожар
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В сети появились ужасающие кадры из Семендера: Люди не могут выбраться из горящего дома
В посёлке Семендер бушует сильный пожар в многоквартирном доме
14 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/Distortion Media

В дагестанском посёлке Семендере люди не могут выбраться из квартир в горящем доме, шокирующие кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, предположительно, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу.

В настоящий момент жильцы горящего дома не могут выбраться из своих квартир.
Пожар разошелся на площадь в 800 квадратных метров, сейчас уже весь дом охвачен черным, густым пламенем. 

Спасательные службы продолжают вызволять заточенных в пожаре жильцов из горящего дома. 

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых окнах дома повыбивало стекла. Разлетелись на осколки и стекла припаркованных рядом машин.

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