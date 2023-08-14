РИА Новости: В Уссурийске случился прорыв на газопроводе, никто не пострадал

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В приморском Уссурийске произошел прорыв газопровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя регионального МЧС в качестве своего источника.
На месте происшествия уже выполняются необходимые работы. Источник РИА Новости в краевом МЧС особо подчеркнул тот факт, что социально значимых объектов, жилых домов и дорог возле места инцидента нет, равно как нет и пострадавших.
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