РИА: Суд вынес приговор главе камчатской турфирмы, чьи туристы погибли

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Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор главе туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову, чьи туристы погибли при восхождении на вулкан Ключевской, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника прокурора Камчатского края Елизавету Денисюк.
Степанова обвиняли по статье «Сказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали выплатить иски потерпевшим за моральный ущерб.
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