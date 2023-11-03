РИА: В Екатеринбурге девочка застряла в постамате Сбербанка

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В Екатеринбурге маленькая девочка залезла в ячейку постамата Сбербанка и случайно закрылась там, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Как рассказали сотрудники банка, мама вместе с маленькой дочерью подошли к постамату банка, чтобы забрать посылку. Пока женщина набирала код и доставала вещи, девочка забралась в открытую ячейку и случайно закрылась там.
На происшествие моментально среагировали сотрудники отделения. Они вызвали спасателей и стали дозваниваться в службу поддержки, чтобы понять, возможно ли открыть ячейку дистанционным способом.
В результате, все закончилось благополучно. Девочку вызволили из ячейки в течении нескольких минут.
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На происшествие моментально среагировали сотрудники отделения. Они вызвали спасателей и стали дозваниваться в службу поддержки, чтобы понять, возможно ли открыть ячейку дистанционным способом.
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Евгения Парфентьева