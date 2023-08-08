Рыбак едва не погиб, зацепив на удочку белую акулу

Фото: iStock/Marek Trawczynski
В заливе Фанди на атлантическом побережье Канады рыбак случайно поймал огромную белую акулу, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
В определенный момент из воды выпрыгивает огромная акула, весом примерно в 100 килограмм, и начинает направляться к лодке, норовя ее перевернуть. К счастью, мужчина все же успел перерезать леску и благополучно добрался до берега.
Читайте также:
На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков
В Приморье разыскивают компанию мужчин, которые уехали на рыбалку и пропали
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли живыми
Евгения Парфентьева