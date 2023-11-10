Рыбак выловил беспилотник в Таганрогском заливе Ростовской области

Фото: iStock/SorinVidis
В Ростовской области мужчина во время рыбалки в Таганрогском заливе выловил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 10 ноября 47-летний рыбак ловил рыбу в селе Порт-Катон. Он закинул сеть в воду, а когда начал доставать с удивлением отметил, что она очень туго идет. Обрадовавшись большому улову рыбак все же вытянул сеть, однако рыбы там не оказалось. Вместо этого там оказался беспилотник самолетного типа.
Мужчина сразу же обратился в полицию. Правоохранители сообщили об улове в ФСБ. БПЛА изъяли. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют принадлежность дрона.
Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал огромного миссисипского панцирника и обновил мировой рекорд, который не могли побить с 1951 года.
Читайте также:
В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке
В Якутии обнаружили тела пропавших рыбаков
Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов
Мужчина сразу же обратился в полицию. Правоохранители сообщили об улове в ФСБ. БПЛА изъяли. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют принадлежность дрона.
Читайте также:
В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке
В Якутии обнаружили тела пропавших рыбаков
Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов
Элина Позднякова