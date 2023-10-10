«Робинзон Крузо»: В Карелии спасли пенсионера, оказавшегося на острове после шторма

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В Карелии спасли рыбака, которого штормом унесло на остров, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш карельский робинзон, иначе не назовешь. Три дня провел на острове и выжил», - прокомментировал ситуацию Парфенчиков.
Инцидент произошел на Сямозере. 7 октября пожилой мужчина ушел рыбачить на лодке, а после разбушевавшегося шторма связь с ним была утеряна.
Упавший в ледяную воду, пенсионер все же смог доплыть до берега, где обнаружил заброшенную избушку и полбанки варенья. Так «путешественник» провел три дня, пока не появился его спаситель.
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