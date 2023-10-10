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«Робинзон Крузо»: В Карелии спасли пенсионера, оказавшегося на острове после шторма

В Карелии спасли рыбака, попавшего на остров в результате шторма
10 октября 2023, 19:58
Фото: iStock/Natali_ua

Фото: iStock/Natali_ua

В Карелии спасли рыбака, которого штормом унесло на остров, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш карельский робинзон, иначе не назовешь. Три дня провел на острове и выжил», - прокомментировал ситуацию Парфенчиков.

Инцидент произошел на Сямозере. 7 октября пожилой мужчина ушел рыбачить на лодке, а после разбушевавшегося шторма связь с ним была утеряна.


Спас горе-рыбака его сосед. По словам мужчины, его будто потянуло в сторону острова, на котором он увидел живого и невредимого рыбака.

Упавший в ледяную воду, пенсионер все же смог доплыть до берега, где обнаружил заброшенную избушку и полбанки варенья. Так «путешественник» провел три дня, пока не появился его спаситель.

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#лодка
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Житель Екатеринбурга насмерть замерз рядом с могилой
Екатеринбурженка обнаружила труп мужчины по пути на работу
10 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/Daria Kulkova

Жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе, сообщает E1.RU.
Добравшись до работы, ответственная женщина сразу позвонила в полицию. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен. Его обнаружили неподалеку от могильного венка.

«Тело направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Также было установлено, что погибший - 46-летний местный житель. По факту гибели екатеринбуржца проводится проверка.

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Трое бизнесменов из Подмосковья украли 34 млн рублей, которые выделили на сирот
10 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/blinow61

В городе Клин Московской области будут судить трех бизнесменов, которые украли 34 миллиона рублей, которые были выделены на сирот, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя подмосковного управления Следственного комитета России Ольгу Врадий.
По информации следователей, в период с 2017 по 2021 год трое обвиняемых были в сговоре с главой с «Центром проведения торгов» города Клина. Вместе они систематически похищали деньги из областного жилища, которые правительство выделяло для фонд «Жилище», который призван обеспечить жильем детей-сирот. 

Обвиняемых подозревают в 46 эпизодах мошенничества. 

В сумме мошенники украли около 34 миллионов рублей, на их имущество в настоящий момент наложен арест.

Следственные мероприятия по делу бизнесменов завершены, теперь его будет рассматривать суд.

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Уфимец задушил 14-летнюю сестру, спрятал в диван, а затем отнес в багажник

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#кража
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В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки
В Ленинградской области мужчину подозревают в расчленении собутыльника
10 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. Об этом сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны.

При этом, по сообщению РИА Новости, часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.Таким образом, подозреваемый арестован судом на два месяца.

Ранее сообщалось, что житель Уфы  подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.


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#новости
#вагнер
#тела
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Пьяный дебошир сорвал вылет самолета из Волгограда в Москву
10 октября 2023, 18:56

Фото: iStock/ViktorCap

Мужчина ругался со стюардессами и пассажирами, а также кричал, что он «не простой человек».
SHOT, пишет, что рейс «Аэрофлота» готовился к взлёту и ехал в сторону взлётно-посадочной полосы. Неожиданно один из пассажиров вскочил со своего места и начал ругаться матом. Словесный конфликт начал переходить в потасовку, но буйного пассажира смогла успокоить его супруга. 

В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Дебошира вместе с женой вывели из самолёта полицейские. 

Ранее в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.

В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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#самолет
#аэропорт
#чп
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Уфимец задушил 14-летнюю сестру, спрятал в диван, а затем отнес в багажник
10 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Житель Уфы раскрыл детали убийства своей 14-летней сестры, сообщает Следственный комитет Башкирии.
По информации следствия, 22-летний мужчина подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.

Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на чердаке многоквартирного дома 22-летнего мужчину, который является сводным братом убитой. 

Причину своего поступка мужчина пока что не объяснил. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#башкирия
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В Москве автомобиль сбил женщину с двухнедельной девочкой в коляске
10 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Chalabala

В Москве на Самаркандском бульваре 44-летняя женщина, управляя автомобилем, сбила на пешеходном переходе мать с двухнедельным ребенком, находившемся в коляске. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Женщина, управляя автомобилем «Мицубиси», совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть с ребенком в детской коляске по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенок сейчас находится в больнице. О состоянии девочки информации нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело находится под контролем прокуратура ЮВАО.

Накануне сообщалось, что в Химках Mercedes врезался в дверь магазина и загорелся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

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#прокуратура
#женщина
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На израильском побережье Ашкелона ракета ХАМАС попала в отель
10 октября 2023, 17:36

Фото: iStock/Roman Novitskii

Ракета ХАМАС попала в здание отеля в Ашкелоне, сообщает Haaretz.
«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», - прокомментировали ситуацию в СМИ.

При этом, о количестве погибших и пострадавших пока ничего не уточняется. 

Ранее представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.

«Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа», - прокомментировали ситуацию представители исламистского движения в социальных сетях.

В настоящий момент известно о 900 израильтянах, погибших у результате эскалации конфликта Палестины и Израиля. 

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#ракета
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#отель
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Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
10 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека, сообщает 63.ru.
Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 10 октября, после чего начался пожар. 

По словам представителей регионального МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано. Два человека пострадали: женщина госпитализировали в больницу с ожогами, а мужчину с отравлением продуктами горения. 

При этом, по информации 63.RU, в результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. Журналисты также выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации. 

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Пермячка обвинила в домогательствах сотрудников больницы
10 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Жительница Перми обвинила в домогательствах сотрудников реанимации, сообщает 59.RU.
По информации СМИ, 34-летняя Людмила Челпанова попала в больницу 14 сентября. Врачи заявили, что женщине необходима срочная операция. Пару дней спустя она очнулась в отделении реанимации, под аппаратом ИВЛ, с дренажем в животе, привязанная к кровати. По словам самой женщины, она находилась в сознании, но сказать ничего не могла. 

Далее, как рассказала пациентка, к ней в палату зашли двое молодых врачей в возрасте от 22 до 25 лет. Они начали обсуждать женщину, с откровенными подробностями, и решать, как можно заняться с ней сексом. Затем один из них поднял ее одеяло и увидел, что у женщины началась менструация, это и отпугнуло врачей.

Однако, как заявляет сама пострадавшая, она не может исключать факт насилия в тот момент, когда она находилась в бессознательном состоянии. По ее словам, проснувшись одним утром она обнаружила синяки на своей руке и вырванную из вены капельницу.

Женщина написала заявление в Следственный комитет.

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