Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что переговорил с представителями ЧВК «Вагнер», которые подтвердили гибель Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», - написал Рогов в своей социальной сети.
Трагедия произошла в Тверской области. Частный самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Москву. Над Тверской областью бизнес-джет потерпел крушение. На борту находился глава ЧВК Евгений Пригожин.
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Анастасия Крестьянова