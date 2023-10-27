Рогов раскрыл подробности покушения на Олега Царева

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На экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершено покушение. Об этом стало известно утром 27 октября. Как рассказал «Радио 1» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, состояние политика «крайне тяжёлое».
«Крайне тяжёлое состояние, врачи борются за его жизнь. Нет никаких прогнозов, мы не синоптики. <…> Был огнестрел… в Ялте, в санатории Кирова», — сказал Рогов журналистам, отказавшись раскрывать область поражения.Телеграм-каналы также сообщают, что ночью жители посёлка заметили активность у дома Царева, — туда приехали машины скорой помощи и силовиков.
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