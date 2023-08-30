Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Пскове работают силы противовоздушной обороны, отражающие атаку беспилотников на город в районе аэропорта.
«Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщает Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев