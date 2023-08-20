Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске

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Лидер запорожской общественной организации «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о том, что в ночь на воскресенье Вооруженные Силы Украины (ВСУ) напали на железнодорожный вокзал в Курске.
«В районе вокзала раздался громкий взрыв. Судя по предварительной информации, террористы (ВСУ) атаковали Курский вокзал с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметил Рогов.Он добавил, что в результате нападения были повреждены фасад и крыша здания вокзала. О пострадавших в результате инцидента данных не поступало.
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