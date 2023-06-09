Рогов: В Бердянске тушат пожар в районе газовой станции

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«По предварительным данным — произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. В районе происшествия перекрывают газ», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области звучат взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».