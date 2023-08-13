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Рогов: В Мелитополе прогремел взрыв

13 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В городе Мелитополь в Запорожской области произошёл взрыв. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он заявил, что в настоящее время подробности уточняются, поэтому комментарий от него поступит позже.

Напомним, что город, который с марта текущего года, является столицей Запорожской области часто попадает от обстрелы ВСУ.


Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в Белгороде. В многоквартирный дом попал украинский беспилотник. В результате происшествия разрушена часть здания, люди не пострадали.

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#запорожская область
#взрыв
#сво
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SHOT: В Белгороде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом
13 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/the_guitar_mann

В Белгороде прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
О взрыве начали говорить жители города, у которых пострадал многоэтажный дом и автомобиль.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал украинский беспилотник.

Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено три попытки террористической атаки беспилотниками ВСУ. На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.

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#белгород
#бпла
#происшествия
#атака
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Россиянка выпала из окна квартиры в Таиланде и погибла
13 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/joebelanger

32-летняя россиянка погибла в Таиланде, выпав из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг, россиянин, который владеет квартирой. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.

При осмотре квартиры были обнаружены следы распития алкоголя, однако никаких признаков борьбы не отмечено.

В настоящее время друг погибшей находится в полицейском участке. Причины произошедшего выясняются.

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#падение
#таиланд
#россияне
#смерть
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Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии
13 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/ViewApart

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам. Об этом сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Они нанесли на постамент символы профашистской политической партии «Железная гвардия», которая действовала на территории Румынии в период между двумя мировыми войнами, и надпись: «Здесь прошли оккупанты.
 
Также уточняется, что за последние 10 лет памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года неоднократно атаковывался вандалами. Сначала он был облит краской, а затем разрушители повредили гранитную плиту.
 
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#памятник
#уголовное вандализм
#молдова
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Взрыв прогремел на 10 этаже жилого дома в Белгороде
13 августа 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Standart

На 10 этаже жилого дома в Белгороде произошел сильный взрыв. Очевидцы рассказывают, что сильно повреждено остекление и фасад дома, а также несколько автомобилей, припаркованных под окнами.
В социальных сетях публикуют фотографии поврежденного фасада дома, передает телеграм-канал SHOT. Официального комментария от администрации города пока не было. Информации о пострадавших пока также нет. На место взрыва уже прибыли экстренные службы, работают пожарные и спасатели. Сообщается, что взрывом повреждены как минимум две квартиры и два автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о предотвращении двух попыток террористических атак со стороны киевского режима. Российскими системами ПВО с разницей в два часа были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

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#пво
#взрыв
#белгород
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В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек
13 августа 2023, 17:59

Фото: iStock/blinow61

В Адыгее уже трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию.
 
В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.
 
В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой. Они длятся уже три дня.
 
Ранее сообщалось, что на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка. Она пробыла в тайге более суток и была найдена в 3,5 км от села, в котором потерялась.
 
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#подростки
#поиски
#полиция
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Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире
13 августа 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Известный боснийский культурист Нермин Сулейманович на фоне передозировки стероидами убил четырех человек во время прямой трансляции в соцсетях. За кровавой расправой наблюдали 12 тысяч зрителей.
Сулейманович был известен в своей стране не только как бодибилдер, но и как криминальный авторитет. 35-летний культурист успел получить несколько судимостей за причастность к торговле наркотиками. Впрочем, одно тесно связано с другим: он постоянно принимал стероиды, от которых разум его часто затуманивался и он впадал в буйство.

Вот и на этот раз его не на шутку «накрыло». Сулейманович включил прямую трансляцию в соцсетях и заявил, что сейчас покажет подписчикам «убийство в прямом эфире». После чего хладнокровно застрелил свою гражданскую жену, объявив, что это за то, что та несколько дней прятала от него его ребенка.

На этом помешавшийся культурист не успокоился. Он вышел на улицу и расстрелял первых встречных прохожих. Это оказались отец с сыном. Затем он выстрелил в двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из них был убит на месте, второй находится в больнице с тяжелым ранением. Также была ранена еще одна женщина, проходившая мимо. Когда прибывший усиленный наряд полиции заблокировал стрелка в тесном переулке, он пустил себе пулю в лоб. Убийца покончил с собой, но застреленных им ни в чем не повинных людей уже не вернешь.

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#убийство
#женщина
#полиция
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Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае
13 августа 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Jamiga

Сегодня, 13 августа, в станице Старощербиновская Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Погиб пятилетний мальчик, ехавший на скутере, которым управлял его отчим.
По сообщению Госавтоинспекции Кубани, 22-летний молодой человек, не имеющий права управления, ехал на скутере Racing со своим пасынком. Мотошлемов и другой защитной экипировки на них не было. При подъезде к перекрестку неравнозначных дорог водитель скутера не предоставил преимущества внедорожнику Toyota Rav4, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

От удара скутер отбросило на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Ford Focus. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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#дтп
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Пожарные устранили возгорание на складе в Раменском
13 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Matt277

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
В 14:29 по московскому времени пожар, распространившийся на территории в 2,7 тысячи квадратных метров, был локализован.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о риске переброски огня на соседний склад. Благодаря оперативным действиям пожарных, этого удалось избежать и в быстрые сроки потушить пожар. На месте происшествия в Раменском работали более 20 единиц техники и 70 пожарных.

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#раменское
#подмосковье
#пожар
#мчс
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Пожар в подмосковном Раменском может перекинуться на соседний склад
13 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/Diy13

Пожар на складе с семенами в подмосковном Раменском может распространиться на соседний склад. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте происшествия работают 70 пожарных и 26 единиц техники. Существует риск распространения пожара на соседнее здание.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о возгорании большого склада с минеральными удобрениями. Пожар распространился почти на 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные. Выяснением обстоятельств и причин происшествия будет заниматься Раменская прокуратура.

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