Рогов: В Мелитополе прогремел взрыв

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В городе Мелитополь в Запорожской области произошёл взрыв. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он заявил, что в настоящее время подробности уточняются, поэтому комментарий от него поступит позже.
Напомним, что город, который с марта текущего года, является столицей Запорожской области часто попадает от обстрелы ВСУ.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в Белгороде. В многоквартирный дом попал украинский беспилотник. В результате происшествия разрушена часть здания, люди не пострадали.
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Анастасия Чинкова