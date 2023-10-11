Рогозин потребовал проверить бизнесмена Фридмана на финансирование ВСУ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от Следственного комитета провести проверку по факту финансирования ВСУ бизнесменом Михаилом Фридманом. Об этом Рогозин рассказал в беседе с РИА Новости.
Помимо Следственного комитета сенатор подал обращение было в Генпрокуратуру и ФСБ.
Ранее обращение с просьбой проверить Фридмана на финансирование ВСУ уже отправлял активист, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский.
В понедельник, 9 октября, стало известно, что Фридман, переехавший из Великобритании в Израиль, принял решение переселиться в Москву из-за вспыхнувшего конфликта с Палестиной.
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Ранее обращение с просьбой проверить Фридмана на финансирование ВСУ уже отправлял активист, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский.
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Анастасия Чинкова