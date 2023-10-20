Роман Микоян арестован на два месяца после двойного убийства

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Роман Микоян, приемный сын легенды рока Стаса Намина, арестован на два месяца после убийства бабушки и младшего брата. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 18 декабря.
Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером, 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Парасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму. После этого он долго лежал на полу и просил прощения у Бога. В таком состоянии его и нашла мать Галина.
На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.
Ранее Роман наблюдался у психиатра. По словам Стаса Намина, сын всегда отличался жестокостью и низостью поступков. К тому же, в последнее время он был недоволен желанием родных продать тот самый дом под Истрой, где произошла трагедия.
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На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.
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Александр Бойцов