Роман Микоян признался в убийстве бабушки и брата

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Приемный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства - своей бабушки и брата. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«На допросе мужчина признался в совершенном преступлении. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в г.о. Истре», - говорится в сообщении ведомства.
Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артем Микоян. Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района.
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Элина Позднякова