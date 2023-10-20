Роман Микоян, убивший брата и бабушку, рассказал про провалы в памяти

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Обвиняемый в убийстве бабушки и брата приемный сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Информацию сообщает РЕН ТВ.
«Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал, ссылаясь собственный на источник.По информации источника, Микоян приехал к бабушке в деревню Крюково Истринского района и начал помогать ей по дому. Спустя время у обвиняемого случился провал в памяти и позже он обнаружил бабушку на полу с множеством ранений. Он сразу сообщил об этом брату Артему, а тот уже рассказал матери.
Роман Микоян во время совершения преступления находился под действиями запрещенных веществ. Через время он протрезвел и сознался в совершении двойного убийства.
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Алина Юрчак