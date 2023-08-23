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Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта

23 августа 2023, 23:17

Фото: iStock/bluesky85

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, который потерпел крушение в Тверской области.

«По данным авиакомпании на борту самолёта Embraer-135 находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy», — говорится в публикации.

По информации агентства, командиром самолета был Levshin Aleksei, вторым пилотом — Karimov Rustam, бортпроводницей — Raspopova Kristina.

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#самолет
#дтп
#пассажиры
#авиакомпании
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В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста
24 августа 2023, 00:12

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Санкт-Петербурге в здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста, прощаясь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
«Окна в виде креста зажгли на здании «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.



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#самолет
#смерть
#вагнер
#санкт-петербург
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Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
Bild: В Германии госрадио Deutschlandfunk могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
23 августа 2023, 22:58

Фото: iStock/photosvit

В Германии государственной радиостанции Deutschlandfunk грозит наказание из-за радиослушателя, призвавшего к жестокой расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bild.
Мужчина по фамилии Фишер в понедельник, 21 августа, в эфире программы Kontrovers заявил, что украинский конфликт можно остановить «очень просто, арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцидников, четвертовав его живьем и обезглавив его».

«Это могло бы быть наказуемым», — цитирует издание слова адвоката Патрика Хайнеманна.

Он отметил, что инцидент нарушает ряд статей, в том числе подпадает под подстрекательство.

По информации Bild, адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела как против радиослушателя, так и против Deutschlandfunk.

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#конфликт
#инцидент
#заявление
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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили в Токио
23 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/allanswart

Власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.
«В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается», — цитирует РИА Новости заявление правительства.

Японские власти призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам при их обнаружении, а сразу сообщать в полицию.

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#правительство
#ракета
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#япония
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112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета
23 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 в среду, 23 августа, вылетел из Шереметьево в Пулково в 17.54. Через 26 минут бизнес-джет пропал с радаров, пишет Телеграм-канал 112.
Отмечается, что самолет в какой-то момент пропал с радаров и перестал реагировать на вызовы диспетчера. Борт рухнул в Тверской области в районе населенного пункта Куженкино, после чего загорелся.

Семь пассажиров и три члена экипажа скончались на месте.

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Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy

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Рогов: Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области

#самолет
#евгений пригожин
#крушение
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Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy
23 августа 2023, 21:51

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — пояснил источник.

Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что переговорил с представителями ЧВК «Вагнер», которые подтвердили гибель Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина. 

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета, на котором летел Евгений Пригожин. 

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Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина

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#крушение
#владимир рогов
#евгений пригожин
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В Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП с грузовиком
23 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ставропольском крае в результате ДТП с грузовиком в районе Пятигорска погибла группа детей на велосипедах.
По данным Госавтоинспекции, происшествие случилось на третьем километре дороги, которая проходит в обход города. Уточняется, что у детей проходила велотренировка.

«Водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах», — проинформировала ведомство в Телеграм-канале.

Дети в возрасте 11-13 лет скончались на месте от полученных травм. Отмечается, что сопровождающий тренер по неустановленным причинам ехала впереди на автомобиле.

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#дтп
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Стал известен владелец разбившегося под Тверью самолета
Росавиация назвала владельца разбившегося под Тверью самолета
23 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/welcomeinside

В Росавиации сообщили, что потерпевший крушение в Тверской области самолет Embraer принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer, происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках», - проинформировали в Росавиации.

Предварительно, на борту Embraer находились семь пассажиров и три члена экипажа.

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#самолет
#происшествия
#пригожин
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Рогов подтвердил смерть Евгения Пригожина
Рогов: Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области
23 августа 2023, 21:22

Фото: iStock/inga

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что переговорил с представителями ЧВК «Вагнер», которые подтвердили гибель Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», - написал Рогов в своей социальной сети. 

Трагедия произошла в Тверской области. Частный самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Москву. Над Тверской областью бизнес-джет потерпел крушение. На борту находился глава ЧВК Евгений Пригожин.

По информации МЧС все пассажиры и члены экипажа погибли. СК РФ возбудил по данному факту расследование.

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Журналист Захаров: Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки

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#тела
#рогов
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СК возбудил дело после крушения самолета Embraer в Тверской области
23 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/blinow61

По факту авиационного происшествия с самолетом Embraer в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Предварительно, в результате происшествия погибли десять человек, пишет Телеграм-канал Mash.

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#происшествия
#пригожин
#тела
#самолет
#ск рф
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