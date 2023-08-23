Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта

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Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, который потерпел крушение в Тверской области.
«По данным авиакомпании на борту самолёта Embraer-135 находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy», — говорится в публикации.
По информации агентства, командиром самолета был Levshin Aleksei, вторым пилотом — Karimov Rustam, бортпроводницей — Raspopova Kristina.
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