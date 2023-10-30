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Росавиация скорректировала работу аэропорта Махачкалы после беспорядков

Росавиация: аэропорт Махачкалы будет закрыт до 31 октября
30 октября 2023, 06:31
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации. Ранее ведомство объявило о закрытии аэропорта до 6 ноября в связи с произошедшими беспорядками.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет действовать, по предварительным данным, до 31 октября 2023 года, до 02:59 по московскому времени», — сообщила Росавиация.
Отмечается, что аэропорт будет вновь открыт после проведения тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

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Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
Минздрав: При беспорядках в Махачкале пострадали полицейские и гражданские
30 октября 2023, 07:09

Фото: istock / PeopleImages

Министерство здравоохранения России в телеграм-канале сообщает, что из-за беспорядков в аэропорту Махачкале оказались ранены сотрудники полиции и гражданские.

«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое. Согласно сведеньям ведомства, медицинские работники делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненых. 

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали  антисемитские лозунги.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Махачкале временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации в связи с произошедшими беспорядками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Минздрав Дагестана назвал число пострадавших из-за беспорядков в Махачкале
Минздрав: Из-за беспорядков в Махачкале пострадали 20 человек
30 октября 2023, 05:29

Фото: iStock/Motortion

В настоящее время в стационарах Махачкалы находятся десять человек, пострадавших в ходе беспорядков в аэропорту. Об этом говорится в Телеграм-канале минздрава Дагестана.
«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что ещё более десяти человек с лёгкими ранениями получили медицинскую помощь амбулаторно.

В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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Развозжаев: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над морем в Севастополе
30 октября 2023, 04:59

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают над акваторией города атаку беспилотников ВС Украины.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
#севастополь
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На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны
30 октября 2023, 04:50

Фото: iStock/Michał Chodyra

Южно-Сахалинский городской суд признал иностранца виновным по уголовному делу ч. 1 ст. 283.1 УК РФ о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
Уточняется, что осужденный 1993 года рождения. Ему назначили наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет. 

«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ на 70 лет. Приговор вступил в законную силу», — говорится в публикации.

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В Мексике более 40 человек стали жертвами урагана «Отис»
30 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/rarrarorro

В результате урагана «Отис» в мексиканском штате Герреро погибли минимум 43 человека. Об этом сообщила губернатор региона Эвелин Сальгадо Пинеду, пишет CNN.
Уточняется, что ураган достиг берегов Мексики и ему присвоили максимальную пятую категорию.

По словам Пинеды, мексиканские власти спасли 340 человек. Около 10 тысяч военнослужащих были отправлены на помощь пострадавшим.

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#происшествие
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В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений
Логвиненко: В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений
30 октября 2023, 01:53

Фото: iStock/vadimrysev

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинформировал о том, что 29 октября средства РВО сбили беспилотник. Осколки упали на территорию населенного пункта, написал он в своём Телеграм-канале.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе», — говорится в публикации. 

Логвиненко сообщил, что  в результате произошедшего шести домов и один автомобиль получили незначительные повреждения.

В настоящее время региональные власти делают все необходимое для устранения последствий инцидента.

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В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие
Минздрав Дагестана: в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые
30 октября 2023, 01:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.
«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

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В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
РИА Новости: В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
30 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Stock Dealer

В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога. Граждан попросили срочно освободить помещение, пишет РИА Новости.
В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса  из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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#происшествия
#дагестан
#аэропорт
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Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
30 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/RasselOK

Первый заместитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в воскресенье назвал неправильным и несправедливым перенос событий, происходящих на Ближнем Востоке, на многонациональную и многоконфессиональную Россию, передает РИА Новости.
По его словам, военные конфликты в любой части мира вызывают отклик и реакцию среди верующих. Особенно это относится к региону Ближнего Востока. Вне зависимости от развития событий в этой части мира, считается ошибкой и несправедливостью переносить аналогичные события на многонациональную и многоконфессиональную Россию, считает муфтий Мухетдинов.

Муфтий подчеркнул, что мусульмане должны руководствоваться здравым смыслом и принципами своей религии и её нормами. Он также напомнил о важности соблюдения моральных и религиозных принципов, цитируя при этом слова из Священного Корана о том, что Бог поддерживает тех, кто помогает Ему, и что важно избегать несправедливости, коллективных наказаний и проявления расизма и высокомерия, таких как антисемитизм.

Таким образом, муфтий Мухетдинов подчеркнул различие между событиями на Ближнем Востоке и событиями в России, а также важность соблюдения принципов справедливости и мира в обществе.

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#мусульмане
#военные
#муфтий
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