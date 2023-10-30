Росавиация скорректировала работу аэропорта Махачкалы после беспорядков

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Аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации. Ранее ведомство объявило о закрытии аэропорта до 6 ноября в связи с произошедшими беспорядками.
«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет действовать, по предварительным данным, до 31 октября 2023 года, до 02:59 по московскому времени», — сообщила Росавиация.Отмечается, что аэропорт будет вновь открыт после проведения тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.
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