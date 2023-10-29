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Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.
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Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова