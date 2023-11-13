Росгвардеец случайно отстрелил себе палец при сдаче пистолета

Фото: istock / ???? ??????
В Нижнем Новгороде 45-летний сотрудник Росгвардии случайно отстрелил себе указательный палец, когда сдавал табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, в момент сдачи оружия капитан полиции случайно нажал на спусковой механизм пистолета Макарова. Оружие калибром 9 миллиметров не стояло на предохранителе и пистолет выстрелил силовику прямо в руку. Пострадавший с отстреленным пальцем отправился в ближайший травмпункт, а затем обратился за помощью в больницу.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции. По данным СМИ, 34-летняя местная жительница поссорилась с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, после чего ушла. Женщина испугалась и вызвала сотрудников полиции.
Приехавшие полицейские начали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка, достала из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух. Пенсионерку задержали. На этом история не закончилась, подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Алина Юрчак