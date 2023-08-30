Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину

Фото: iStock/Natalia Kuzina
В городе Всеволожск Ленинградской области Росгвардейцы доставили в роддом беременную женщину, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, рано утром сотрудники Росгвардии заметили на Октябрьском проспекте взволнованного мужчину, а рядом с ним - лежащую на полу беременную женщину. Выяснилось, что будущий отец никак не мог вызвать скорую помощь, в то время как его жена мучилась в схватках.
Тогда Росгвардейцы, не медля ни минуты, посадили супругов в свою машину и быстро довезли женщину в роддом.
Читайте также:
В Свердловской области женщина скончалась прямо во время родов
В Усть-Лабинске мужчина облил кислотой бывшую девушку на почве ревности
В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
Тогда Росгвардейцы, не медля ни минуты, посадили супругов в свою машину и быстро довезли женщину в роддом.
«Да подожди, зай, подожди, не рожай в машине у людей! Успокойся! Тебя с мигалками везёт Росгвардия», - говорит муж роженицы на видео, которое публикует SHOT.
Читайте также:
В Свердловской области женщина скончалась прямо во время родов
В Усть-Лабинске мужчина облил кислотой бывшую девушку на почве ревности
В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
Евгения Парфентьева