Росгвардейцы задержали мужчин, запускавших квадрокоптер в Новгородской области

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Росгвардия пресекла запуск БПЛА в поселке Крестцы Новгородской области. Трое нарушителей были переданы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, инцидент произошел около спортивно-оздоровительного комплекса в поселке.
Напомним, ограничение на использование беспилотников на территории региона введено с ноября 2022 года.
Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3 часов утра 26 августа Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Беспилотный летательный аппарат в итоге был уничтожен дежурными средствами ПВО над Истринским районом Московской области.
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Напомним, ограничение на использование беспилотников на территории региона введено с ноября 2022 года.
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Екатерина Коршунова