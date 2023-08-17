Росгвардейцы задержали мужчину, который незаконно проник на охраняемый объект

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники Росгвардии выехали на охраняемый объект в деревне Анциферово по сигналу «тревога».
На месте проишествия сотрудники обнаружили следы незаконного проникновения на охраняемый объект. Неизвестный мужчина проник внутрь магазина, сломав пластиковую дверь.
Сотрудники вневедомственной охраны провели задержание нарушителя. Им оказался 47-летний местный житель.
Росгвардия передала злоумышленника сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.Читайте также:
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