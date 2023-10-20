Росгвардейцы задержали пару, укравшую инструменты из супермаркета в Люберцах

Фото: Росгвардия МО
В Люберцах сотрудники Главного управления Росгвардии Московской области задержали мужчину и женщину, обокравших местный строительный магазин. Ущерб превысил 10 тыс рублей, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в охраняемый магазин. Как выяснилось, выбрав строительный инструмент, пара злоумышленников незаметно переложила его из корзины в личную сумку. Нарушители заранее просмотрели углы обзора камер видеонаблюдения и подобрали самый удачный для манёвра ракурс.
Однако пронести краденное мимо кассы не удалось, так как сотрудники магазина вызвали правоохранителей.
Стражи порядка задержали злоумышленников на выходе из супермаркета и передали сотрудникам полиции. Задержанными оказались 39-летняя и 47-летний жители Москвы.
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Однако пронести краденное мимо кассы не удалось, так как сотрудники магазина вызвали правоохранителей.
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Лора Луганская