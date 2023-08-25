Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в Подмосковье





Росгвардейцам поступил сигнал о криках из квартиры жилого дома. В оперативном режиме сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого гражданин нанес ножевое ранение своему знакомому в области бедра.

Оказалось, что злоумышленник был ранее судим. Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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