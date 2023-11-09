Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира

Фото: Росгвардия МО
Сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуеве гражданина, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц городского округа получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане на улице Ленина.
Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный мужчина начал приставать к посетителям, нецензурно бранясь. В ответ на замечание от отдыхающих 40-летний местный житель устроил драку, разбил посуду и порвал занавески.
Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный мужчина начал приставать к посетителям, нецензурно бранясь. В ответ на замечание от отдыхающих 40-летний местный житель устроил драку, разбил посуду и порвал занавески.
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Лора Луганская