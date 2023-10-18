Росгвардейцы задержали в балашихинском храме рецидивиста с ножом

Росгвардия МО
В Балашихе сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, ворвавшегося в храм с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Сообщение об инциденте в одной из местных церквей поступило росгвардейцам, когда они патрулировали улицы городского округа. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что неизвестный с ножом, громко крича о голосах в голове, попытался порезать себе руки. После проведённых переговоров силовикам удалось убедить мужчину прекратить противоправные действия и отдать нож», – говорится в сообщении.Опасного гражданина задержали и передан медикам. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление. По факту ЧП проводится проверка.
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Лора Луганская