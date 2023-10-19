Росгвардейцы задержали в Электростали неудачливого грабителя банкомата

Фото: Росгвардия МО
Подмосковные росгвардейцы задержали в Электростали злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат и украсть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Силовики задержали нарушителя и передали полицейским. По факту произошедшего проводится проверка.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали в балашихинском храме рецидивиста с ножом
Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР
Бойцы Росгвардии задержали пьяного, разгромившего автомастерскую в Химках
Лора Луганская