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Росгвардейцы задержали в Электростали неудачливого грабителя банкомата

19 октября 2023, 19:55
Фото: Росгвардия МО

Фото: Росгвардия МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Электростали злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат и украсть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошёл на охраняемом объекте на проспекте Ленина. Росгвардейцы прибыли для проверки причин срабатывания сигнализации и обнаружили мужчину, бьющего банкоматы камнем. Злоумышленник вывел терминал из строя, но деньгами завладеть не успел.

Силовики задержали нарушителя и передали полицейским. По факту произошедшего проводится проверка.

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#электросталь
#банкоматы
#московская область
#подмосковье
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Обвиняемого в убийстве семьи Намина Микояна доставили на место преступления
19 октября 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Сотрудники правоохранительных органов доставили на место преступления обвиняемого в убийстве сына и тёщи Стаса Намина Романа Микояна. Об этом сообщили «Известия».
До этого сообщалось, что Микоян в ходе допроса признал вину в совершении преступлений.

Ранее приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства — своей бабушки и брата.

Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артём Микоян. Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района. Мать жены Стаса Намина 85-летняя Парасковия Ткаченко была убита ударом ножа в грудь. У ее внука 30-летнего Артёма Микояна множественные колото-резанные раны по всему телу.

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#убийство
#семьи
#преступление
#артист
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Тепло вернулось в школу и жилые дома Каширы
19 октября 2023, 19:35

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В школу №4 Каширы вернулось отопление. Ученики и учителя пришли в тёплые классы, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Продолжительность учебных занятий теперь составляет 45 минут, проконтролировал это лично. Также после завершения аварийно-восстановительных работ, которое проводило МУП «Теплосеть», запущено отопление и в жилые дома в микрорайоне Кашира-2», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.  
Ранее сообщалось, что в Кашире наблюдались перебои в подаче горячей и холодной воды. Сейчас управляющие компании продолжают пуско-наладку на внутридомовых системах. По словам Шувалова, он держит ситуацию с отоплением и горячей водой на контроле.

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#отопление
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#мкд
#подмосковье
#московская область
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ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету в Израиле
i24: «Железный купол» не перехватил ракету в Израиле, пострадали три человека
19 октября 2023, 19:20

Фото: iStock/bpawesome

Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету, в результате чего она упала в районе на севере страны. Об этом сообщает телеканал i24.
Система ПВО «Железный купол» не справилась с ракетой, направлявшейся на север Израиля. В результате этого она упала в один из районов. Пострадали трое местных жителей, которым оказывают помощь медицинские работники. 

В скором времени военные Армии Израиля получат указание войти в пределы сектора Газа, заявил министр обороны Йоав Галлант. В своём обращении военным он отметил, что они уже скоро смогут увидеть сектор Газа изнутри. 

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#израиль
#сектор газа
#пво
#ракета
#обстрел
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Житель Новосибирской области утонул в яме с семечками
19 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Житель Новосибирской области провалился в яму с семечками и задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в селе Половинное мужчина провалился в глубокую яму, наполненную семенами подсолнечника. Он не смог выбраться и задохнулся.

38-летний водитель компании «Сибагросоюз» занимался выгрузкой семян, однако уронил монтировку в прямо завальную яму. Он попытался достать предмет и полез в люк, однако не смог удержаться и упал внутрь ямы. Выбраться он не смог и умер от нехватки воздуха.

Ранее также сообщалось, что известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер в ночь с 15 на 16 октября утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Его тело было обнаружено ​спустя сутки.


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В Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек
19 октября 2023, 19:15

Фото: iStock/vitalssss

В Махачкале четыре человека отравились шаурмой из ларька, об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану в своем Telegram-канале.
«18 октября в г. Махачкале с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировано четыре человека. Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания «Тут Shaverma» по адресу Акушинского 86 Г», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

В этот же день специалисты провели санитарно-гигиеническое обследование ларька с шаурмой, в результате которого были выявлены многочисленные санитарные нарушения.

В настоящий момент кафе опечатано.

Отмечается, что все пострадавшие являются учащимися одного религиозного образовательного учреждения.

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На юге Москвы загорелся легковой автомобиль
19 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/trikolor

На юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщают экстренные службы.
Возгорание произошло около заправочной станции на Коломенском проезде. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Уточняется, что водитель автомобиля пострадал, его доставили в больницу. 

Детали произошедшего инцидента устанавливаются. На месте работают экстренные службы. 

Ранее, 18 октября, сообщалось, что погиб водитель автомобиля, загоревшегося в Серпухове. Уточняется, что 50-летний мужчина был вынужден жить в своём автомобиле, поскольку ранее сгорела его квартира. Предполагалось, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. 

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#азс
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MS: В Японии медведь растерзал пенсионерку
19 октября 2023, 19:05

Фото: iStock/JNevitt

В японском городе Тояма медведь растерзал пенсионерку, сообщает Mainichi Shimbun.
По информации СМИ, 17 октября в полицию обратился пожилой мужчина и заявил, что его жена пропала. Полиция прибыла на место происшествия, осмотрела придомовую территорию и вскоре обнаружила труп пенсионерки с рваной раной на голове.

Скорая помощь уже не смогла ничем помочь попавшей в лапы медведя женщине, она скончалась на месте от полученных травм.

Информация о том, что по улицам города бродит дикий зверь, появилась в СМИ за полчаса до убийства пенсионерки. Жителей призвали быть осторожными и, по возможности, не покидать дома.

Поймать медведя-убийцу до сих пор не удалось.

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#полиция
#труп
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#пенсионерка
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«Я в аду». Пропавшая полгода назад россиянка написала мужу сообщение
Пропавшая полгода назад женщина написала мужу, что она «в аду»
19 октября 2023, 18:30

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге 38-летняя женщина пропала пол года назад, однако недавно написала своему мужу сообщение о том, что она «в аду». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, пропавшая женщина жила в Омске. Там она вышла замуж и родила ребенка, но вскоре развелась и уехала в Екатеринбург, там она вышла замуж еще раз. Однажды после ссоры с супругом женщина пропала. При этом ее муж подумал, что она уехала в Омск к матери.

 Через несколько месяцев он решил помириться с женой и позвонил ее маме, однако она рассказала, что  дочь не появлялась дома. Тогда она обратилась за помощью в поиске пропавшей дочери к волонтерам. При этом мужчина через какое-то время написал своей жене еще раз и внезапно получил в ответ странное сообщение.

«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», - написала пропавшая своему мужу и после этого опять перестала выходить на связь.

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#омск
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Полицейские задержали мужчину, объявленного в розыск более 20 лет назад
В Тюмени полицейские задержали мужчину, которого разыскивали больше 20 лет
19 октября 2023, 18:29

Фото: iStock/YakobchukOlena

Полицейские задержали в Тюмени 52-летнего мужчину, которого разыскивают уже более 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.
Уточняется, что в 1998 году задержанный и его знакомый напали на мужчину и украли его личные вещи, тем самым нанеся ему крупный ущерб. Инцидент произошёл на дороге Когалым – Сургут. В 1999 году мужчина уехал из города, после чего его объявили в федеральный розыск. 

Лишь в этом году, спустя более чем 20 лет, его удалось обнаружить в Тюмени, где он сейчас проживает. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания, после чего его перевезут в Когалым. 

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